Cashmere Cat dévoile un clip très drôle pour 9 ( After Coachella ) feat MØ, et SOPHIE

Cashmere Cat a dévoilé il y a quelques jours la tracklist de son premier album studio avec des featurings de Selena Gomez, The Weeknd ou encore Ariana Grande. En attendant la sortie de cet opus très attendu, le DJ nous fait patienter avec le clip de 9 ( After Coachella). Une chanson en collaboration avec MØ et SOPHIE, producteur anglais et collaborateur récurrent du label PC Music et de Charli XCX. La touche SOPHIE est d'ailleurs très reconnaissable sur ce titre. Quant à la vidéo qui accompagne cette chanson elle se révèle très étonnante mais surtout très mignonne.

9 ( After Coachella) nous permet d'en découvrir un peu plus sur Cashmere Cat aka Magnus August Hoiberg mais aussi sur MØ, de son vrai nom Karen Marie Aaagaard Orsted. On apprend grâce au clip que le DJ et la chanteuse danoise sont amis depuis 4 ans et qu'ils se sont rencontré " après Coachella". 9 sortira ce vendredi 28 avril et réunira tout le gratin pop et R&B actuel avec, entre autres Camila Cabello, Jhené Aiko, Kehlani et Ty Dolla Sign. L'album est produit par Benny Blanco qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans le clip.