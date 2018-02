Cascadeur : Turn To Dust, un clip de toute beauté dévoilé

Attention les yeux ! Cascadeur est de retour pour le plus grand plaisir de nos oreilles mais aussi de nos mirettes ! L'artiste qui se cache toujours derrière son casque de moto vient de dévoiler son tout nouveau single, Turn To Dust. Une chanson doucement mélancolique qui prend vie dans un clip captivant. La vidéo, réalisée par Akim Laouar Aronsen, a été tournée en Bretagne et met en scène le magnétique Luc Bruyère, mannequin devenu acteur. Celui ci nous entraîne dans un trip aussi inquiétant qu'hypnotisant !

Le troisième album de Cascadeur, intitulé Caméra, sera dévoilé le 30 mars prochain et s'intéressera aux questions d'hypersurveillance. Les 14 chansons de ce nouvel opus sont complètement imprégnées par le cinéma des années 60/70, qui a beaucoup inspiré le français lors de la composition de ce nouvel album. De la pop, de l'électro et beaucoup de style, voilà pour la touche Cascadeur ! De quoi soutenir la comparaison avec son prédécesseur qui lui avait permis de décrocher une Victoire de la Musique dans la catégorie "album électronique" !