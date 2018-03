Casa de Papel : Non, la saison 3 n'est pas en préparation 

On y aura cru. Parce que des photos ont circulé sur les réseaux sociaux, on a tous cru qu'une saison 3 de la série en passe de devenir culte verrait le jour. Sauf que visiblement, ça ne sera pas le cas. Cette rumeur a circulé si vite qu'elle s'est transformée en fake news. Visiblement, les photos postées sur un compte de fan remontaient au tournage de la première saison et n'ont donc absolument rien de nouveau.

Interrogé par Télé Star, Netlix a même précisé n'avoir « aucune information sur une potentielle saison 3 ». La bonne nouvelle, c'est que la deuxième vague d'épisodes (qui formeront donc une seconde saison sur la plateforme) seront disponibles dès le 6 avril. On vous l'accorde, une troisième saison n'aurait pas été de trop. Mais vous savez ce qu'on dit, toutes les bonnes choses ont une fin !