Casa De Papel, American Horror Story... Netflix a dévoilé son catalogue du mois d'avril, sortez le pop corn !

On a beau être officiellement au début du printemps, le temps ne nous donne pas vraiment envie de sortir et de flâner en terrasse en attendant l'été. Non, la pluie nous pousserait plutôt à rester enfermés avec notre ordi et Netflix. Et la bonne nouvelle, c'est que le catalogue du mois d'avril a été dévoilé par la plateforme. Côté séries, on est bien obligés de parler de Casa De Papel. Ce qui est -à la base- la deuxième partie de saison de la série sera publié dès le 6 avril prochain et évidemment, on est déjà dans tous nos états. Autre série très attendue, American Horror Story : Roanoke. Sachez que cette sixième saison sortira le 1er avril (tout comme la saison 5 de Grimm).

Bonne nouvelle pour les fans des Monthy Python, leur filmographie débarquera sur Netflix dès le 15 avril ! Le 19 avril, il y aura la saison de Shooter tandis que le 20, les abonnées auront la deuxième saison de Dope ! Si avec tout ça vous n'avez pas de quoi vous occuper, on ne sait plus quoi faire !