Carpool Karaoke : Moment d'émotion avec le casting de Friends qui reprend I'll be there for you (VIDEO)

Il y a quelques semaines, la réunion Friends était diffusée aux Etats-Unis, réalisant au passage des audiences pharaoniques. Alors que l'épisode tant attendu devrait être diffusé sur TF1 le 24 juin prochain, de nombreuses vidéos de ces retrouvailles exceptionnelles circulent déjà sur la toile. Parmi ces dernières, celle du Late Late Show with James Corden cumule déjà plus de 3 millions de vues sur YouTube. Un moment rare durant lequel les six acteurs de la série américaine se retrouvent sur le plateau original de la sitcom. Mais juste avant cela, l'animateur à succès a tenu à récupérer ses acolytes lui-même pour un petit tour en voiturette de golf. Une promenade durant laquelle il en a profité pour leur proposer d'écouter un peu de musique. Mais pas n'importe laquelle, la preuve !

"Voulez-vous écouter un peu de musique, ça vous irez ?" questionne James Corden avant de lancer le célèbre titre I'll be there for you du groupe The Rembrandts. Emus à l'écoute de cette chanson qui demeure indissociable de la série, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry n'ont pas hésité à entonner les paroles du morceau à tue-tête. Un extrait à mi-chemin entre la nostalgie et le bonheur de les voir tous les six réunis qui devrait rester gravé dans les annales. On vous laisse en profiter !