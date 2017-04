Carnaval Étudiant de Caen : Revivez l'événement en photos et vidéo

C’était une nouvelle fois la fête à Caen le jeudi 6 avril dernier, le Carnaval Étudient a investi le centre ville à l’occasion d’une gigantesque parade. Plus de 30 000 participants ont répondu présent pour cette édition record, vêtus de leurs plus beaux déguisements hauts en couleur. Virgin Radio a tenu à participer aussi à l’événement et a organisé un Virgin Radio Live exceptionnel où tous les fêtards étaient conviés pour les lives entièrement gratuits de des DJ producteurs Lost Frequencies et Gaëtan Laurent, du duo pop soul Her, ou encore des deux révélations françaises Tibz et Eugénie. Vous avez loupé cette journée riche en émotion ou voulez tout simplement la revivre ? Retrouvez notre report en photos et vidéo !

Carnaval de Caen Carnaval de Caen Carnaval de Caen Carnaval de Caen Carnaval de Caen Carnaval de Caen

Des dinosaures, des chevaliers, des pirates… Vous étiez plus de 30 000 participants particulièrement beaux et en forme ! Le Carnaval Étudiant de Caen c’était l’occasion de se montrer sous son plus beau jour mais aussi de se défouler en dansant et faisant la fête toute la journée. À partir de 16h au Parc des Expos, Virgin Radio vous a présenté quelques artistes de sa playlist en live, et vu l’ambiance, vous aviez l’air d’avoir apprécié leurs performances. Merci à tous les participants, à tous les artistes et à l’année prochaine #WEARECAEN !