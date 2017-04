Carnaval de Caen : Assistez au Virgin Radio Live avec Lost Frequencies, Her, Tibz et Eugénie le 6/04 à partir de 16h

Comme tous les ans, le Carnaval Étudiant de Caen attend plus de 30 000 étudiants vêtus de déguisements hauts en couleur réunis pour faire la fête le temps d’une gigantesque parade dans le centre ville de Caen. Le plus grand Carnaval d’Europe (oui, rien que ça !) sera investi cette année par le Virgin Radio Live qui accueillera pour cette édition exceptionnelle un plateau de choix. Tenez-vous prêts, le DJ belge Lost Frequencies, le producteur Gaëtan Laurent, le duo pop soul que tout le monde s’arrache Her, Tibz et sa pop folk fédératrice ainsi que la nouvelle révélation électro pop Eugénie seront des festivités et donneront chacun leur tour un concert live entièrement gratuit ! Autant vous dire qu’il sera plutôt sympa d’être du côté de Caen ce jeudi 6 avril…

Virgin Radio et la ville de Caen vous donnent rendez-vous ce jeudi 6 avril pour le Carnaval Étudiant de Caen et à partir de 16h au Parc Expo de Caen pour vivre le Virgin Radio Live avec Lost Frequencies, Gaëtan Laurent, Her, Tibz et Eugénie. On compte sur vous et vos plus beaux déguisements !