Carly Rae Jepsen reprend le titre Don't Speak de No Doubt (AUDIO)

C'est dans le cadre d'une série de singles Spotify que Carly Rae Jepsen vient de sortir un tout nouveau titre. Mais pas n'importe lequel. En effet, la chanteuse révélée pour son titre Call Me Maybe a repris un célèbre groupe des années 90 : No Doubt. Pour l'occasion, la chanteuse de 33 ans a enregistré dans les studios new yorkais de la plateforme de musique en ligne deux titres exceptionnels : Don't Speak, un morceau iconique du célèbre groupe de rock américain, et Want You In My Room, sa propre chanson issue de l'album Dedicated. Actuellement en tournée en Asie et Australie, Carly Rae Jespen est l'une des dernières artistes à faire partie de ce processus qui met en avant deux titres (un propre et une reprise) en exclusivité sur la célèbre plateforme.