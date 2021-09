Carly Rae Jepsen : Pour les 10 ans de Call Me Maybe, elle réimagine la cover du disque (PHOTOS)

En septembre 2011, Carly Rae Jepsen dévoile Call Me Maybe, que l'on peut traduire en français par Appelle-moi peut-être. Un titre dynamique au refrain punchy et efficace. Très rapidement, le morceau de la chanteuse canadienne va s'immiscer en tête des classements du monde entier et devenir le tube de l'année en 2012. Ce lundi 20 septembre, à l'occasion du dixième anniversaire de sa sortie, l'artiste a décidé de rendre hommage à la chanson qui la faite connaître du grand public. Pour cela, quoi de mieux que de recréer la couverture du disque ? C'est donc ce qu'a décidé de faire Carly Rae Jepsen mais en y apportant une petite touche personnelle…

En plus de la pochette originale du morceau, ce sont deux nouveaux visuels qui ont été photographiés pour l'occasion : l'un pour le présent, où la chanteuse apparaît en blonde telle qu'elle est en 2021, et l'autre pour le futur. "Cela fait 10 ans depuis 'Call Me Maybe' et c'est ce que je ressens (émoticône femme âgée). Chapeau bas au photographe @Vanessaheins pour avoir photographié les trois couvertures. Futur, présent et passé !" écrit Carly Rae Jepsen en légende de sa publication Instagram aimée par plus de 125 000 internautes. Une jolie manière de célébrer trois époques pour celle qui a connu le succès grâce à ce titre alors qu'elle n'avait que 25 ans et qui continuera d'en entendre parler probablement tout au long de sa carrière.

Pour continuer d'écouter les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !