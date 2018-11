Carly Rae Jepsen : Party For One, le clip qui vous donnera envie d'être à l’hôtel ! 

La chanteuse canadienne s'était faite assez discrète depuis son dernier opus, Emotions. Propulsée sur le devant de la scène internationale grâce à ses titres Call Me Maybe et I Really Like You, on ne s'attendait presque plus à la revoir. Et pourtant ! Pour son grand retour, Carly Rae Jepsen s'offre une petite virée dans un hôtel avec son clip Party For One. Le titre parle de lui même, il est question de solitude festive. Seule dans une chambre d’hôtel, elle tente de pallier à son ennui... Progressivement, on découvre une brochette de locataires qui eux aussi, semblent contraints de trouver une occupation digne de ce nom. Dansant, le son met de bonne humeur et n'est pas déplaisant, du tout.

"C'est un hymne sur la façon de faire la fête pour soi-même, ce qui est très dur pour certaines personnes. C'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus

.Cette chanson est une très bonne représentation de ce que va être l'album, à savoir quelque chose de romantique, avec beaucoup d'amour propre

."

Mais alors, peut-on s'attendre à un nouvel album ? Trois ans après Emotions, Carly Rae Jepsen compte bien investir les charts avec un nouvel opus en 2019. Aucune date précise encore mais ce qui est certain, c'est qu'on espère que ce dernier sera aussi festif que Party For One.