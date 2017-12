Cardi B, Lorde, Charli XCX... Les 10 meilleures chansons de 2017 selon Pitchfork

À l'approche de la fin d'année, tout le monde passe en mode bilan. Même Virgin Radio ! Si nous vous avons dévoilé nos 20 meilleures chansons pop de 2017 avec Kesha, Ed Sheeran et Lorde, on n'a pas oublié non plus de faire la même chose dans la catégorie électro ! Aujourd'hui, c'est la rédac' du site très respecté Pitchfork qui dévoile ses 10 meilleures chansons de l'année 2017. À la même période chaque année, tout le monde attend avec impatience les classements du média américain. Comme d'habitude, il y a pas mal de surprises ! C'est parti pour les 10 meilleurs titres de l'année selon Pitchfork en vidéo.

1. Cardi B - "Bodak Yellow"

2. Kendrick Lamar - "DNA."

3. Lorde - "Green Light"

4. SZA - "Love Galore" (ft. Travis Scott)

5. Lil Uzi Vert - "XO TOUR Llif3"

6. Frank Ocean - "Chanel"

7. King Krule - "Dum Surfer"

8. Future - "Mask Off"

9. Kelela - "Frontline"

10. Charli XCX - "Boys"