Caravan Palace : Des retrouvailles endiablées au Zénith de Paris (REPORT)

Cela faisait un moment qu’on les attendait, ce samedi 7 mars Caravan Palace a retrouvé son public parisien pour son premier concert en salles à Paris depuis 2015. Malgré les craintes d’une annulation en raison du contexte sanitaire, la plus grande fête électro swing de l’année a bien eu lieu au Zénith le temps d’un live plein de surprises. Le groupe originaire de Picardie a profité d’une date non loin de leurs terres natales pour réunir une multitude d’invités. D’anciens membres sont revenus spécialement sur scène pour l’occasion, tout comme des guests qu’on a pu retrouver sur les quatre albums studio. En tout, ce sont pas moins de 15 artistes qui se sont réunis sur la scène de la mythique salle de la capitale ! Autant vous dire que l’ambiance était au rendez-vous, et la soirée plus qu’endiablée.

Avec l’aide d’une setlist efficace sublimée par une scénographie sous électrochoc, Caravan Palace n’a cessé de faire danser et chanter le public encouragé par chacun des membres et leur énergie communicative. On se retrouve emportés par les hymnes à la fois rétro et futuristes du quatuor, ne sachant pas s’il faut plutôt swinguer avec son voisin ou taper du pied sur les puissants beats électro. Caravan Palace confirme ainsi une nouvelle fois son statut, celui d'être l'un des groupes les plus jouissifs à découvrir en live ! Toutes les dates du Chronologic Tour sont à retrouver sur le site officiel de Caravan Palace.