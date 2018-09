Captain Marvel, la bande annonce explosive à ne surtout pas manquer (VIDEO)

Avis à tous les fans de l'univers Marvel ( à supposer que l'un d'entre vous soit un fan encore plus hardcore que le plus grand fan de la franchise) ! La première bande-annonce de Captain Marvel a été dévoilée dans l'émission Good Morning America et montrant l'actrice Brie Larson dans la peau de l'héroïne. Et ce n'est pas tout ! En plus de la bande-annonce (explosive) du film, la franchise en a profité pour dévoilé un poster - magnifique. Pour les fans, le trailer n'est pas uniquement l'occasion de découvrir un nouvel univers : dans cette vidéo, on retrouve également Nick Fury (personnage myhtique et culte). Voyez plutôt :

Si les téléspectateurs ont pu voir Captain Marvel, le temps d'une courte scène post générique (dans Avengers 3), on découvre cette fois l'héroïne mais surtout, ses pouvoirs. Difficile pour Captain Marvel de trouver sa place entre Ciel et Terre mais avant de véritablement trouver sa place justement, elle devra faire face aux Skrulls, une dangereuse race extra-terrestre. Vous le savez sûrement, la super-héroïne sera intégrée à l'unité dirigée par Jude Law, la Starforce. Patience, pour découvrir le film, il faudra attendre le mois de mars 2019 pour découvrir ce nouveau Marvel.