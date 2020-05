Can't Be Happy All the Time, le nouveau clip de Tones and I (VIDEO)

Son titre Dance Monkey aura probablement été l'un des plus gros succès de l'année dernière avec plus de 7 milliards de streams ! À tout juste 19 ans, Tones and I s'est imposée comme la nouvelle révélation de la musique. Une ascension fulgurante pour la chanteuse australienne qui vient tout juste de dévoiler le clip de Can't Be Happy All the Time. Une vidéo dans laquelle on peut découvrir les débuts de la jeune femme mais aussi son point de vue par rapport à cette célébrité soudaine. Dans le clip, on aperçoit ainsi les différentes scènes -de plus en plus grande avec un public de plus en plus nombreux- sur lesquelles cette dernière s'est produite de ses débuts à maintenant. Déjà vue près de 500 000 fois sur YouTube, la vidéo nous transmet un message plutôt mélancolique dans lequel la solitude prend une place importante. Et ce, malgré le succès. Une approche très mature pour celle qui aime à mettre en scène des enfants dans ses projets et à rappeler qu'elle en était encore un il n'y a pas si longtemps...