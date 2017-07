CamilleTuEs, quand les twittos déclarent leur amour à Camille Combal !

Le Virgin Tonic est en vacances, après une émission exceptionnelle dont le best of est à découvrir sans plus attendre. Cela n'empêche pas les combalistas de dire à leur animateur phare ce qu'ils pensent de lui. En ce 4 juillet on a vu déferler une pluie d'amour sur Twitter. Les fans de Camille Combal ont été très nombreux à utiliser le hashtag #CamilleTuEs afin de dire à notre cher Camille tout le bien qu'ils pensent de lui. De quoi nous donner hâte de retrouver le boss du Virgin Tonic fin août sur l'antenne de Virgin Radio, d'autant plus que ce sera la dernière année pour Camille à la tête de la matinale. Après la saison 2017-2018, votre animateur préféré prendra sa pré-retraite. Mais en attendant, petite revue des tweets pour nous rappeler pourquoi on l'adore !

#CamilleTuEs magique, et on te remerciera jamais assez pour tout ce que tu fais pour nous pic.twitter.com/9l4NiHHFby — Stef✨Fanzouze (@StephanieM_Muse) 4 juillet 2017

#CamilleTuEs la raison pour laquelle je me lève de bonne humeur tous les matins pic.twitter.com/G9PQxhgZyx — Gwen (@gweninette73) 4 juillet 2017

#CamilleTuEs un vrai gamin ! Pour notre plus grand plaisir !! Lol pic.twitter.com/t3rZAvqybl — Christine (@me__nina) 4 juillet 2017

#CamilleTuEs AIMÉ par les petits, les ados, les adultes, et les grands-adultes de 0 à plus si affinités.On l'a vu avec #VirginRoadTrip ????????????❤???? pic.twitter.com/1IF1lnTidk — Patticia Bolle (@patricia_bolle) 4 juillet 2017