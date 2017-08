Camille Combal vous paye votre loyer tous les matins à 7h20, 8h20 et 9h20

Il est de retour ! Qui ça ? Mais le jeu du loyer bien sûr ! On ne change pas une équipe qui gagne et pour son ultime saison aux manettes du Virgin Tonic, Camille Combal ne pouvait pas revenir sans ce jeu chouchou des auditeurs. Du lundi au vendredi, entre 7h et 10h, trois auditeurs se verront offrir chaque matin leur loyer mensuel (ou leurs échéances de prêt pour les propriétaires). Rendez-vous dès lundi 28 août à 7h20, 8h20 et 9h20 pour découvrir si vous avez gagné votre loyer ! Mais avant cela il faudra vous inscrire !

Pour participer au jeu loyer, c’est donc très simple. Il vous suffit d’envoyer dès maintenant le code LOYER par SMS au 71213 (2x0,65 cts d’euros + prix d’un sms) pour être inscrit aux trois tirages au sort à 7h20, 8h20 et 9h20. Si vous êtes sélectionnés, Camille Combal vous appellera pour vous poser la fameuse question "Qu'elle est la seule radio qui te paye ton loyer ?" La bonne réponse c'est "VIRGIN RADIO" bien évidemment, alors bonne chance à tous et n'oubliez pas de consulter le règlement.