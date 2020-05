Camille Combal donne des infos sur la saison 2 de Mask Singer !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Camille Combal ! Avec 5,2 millions de téléspectateurs devant leur écran lors de la diffusion de Mask Singer à l'automne dernier, il semblait logique que le programme fasse un retour assez rapide. C'est désormais une certitude puisque l'animateur star de TF1 vient de confier lors d'une interview qu'il devrait reprendre le chemin des studios dans très peu de temps : "Je ne sais pas si j’ai droit de le dire mais je tourne en juillet". Des révélations qui arrivent en plein confinement ce qui pourrait avoir un impact sur les conditions dans lesquelles l'émission sera réalisée. "J'ai quand même bon espoir que ça se passe bien. Et si on peut le faire mais que l'on n'a pas encore le droit de se rassembler en nombre dans un même endroit et bien, on fera les émissions sans public, comme ils ont fait en Allemagne pour Mask Singer qui a démarré au début de la crise" précise le présentateur du Virgin Tonic.

Comme l'avait annoncé Julien Degroote, directeur de la veille et du développement du groupe TF1, en décembre dernier, une saison 2 était quasiment certaine de voir le jour suite aux très bonnes audiences du programme : "Au vu des audiences magnifiques, il était difficile de ne pas faire de saison 2. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que "Mask Singer" est l'émission la plus puissante en 2019 sur le public jeune, familial et les cibles principales, toutes chaînes et tous genres confondus - y compris la fiction. C'est un immense succès. Et c'est l'émission la plus kiffante à faire pour nous, pour les producteurs, pour Camille Combal, pour les enquêteurs mais aussi pour les costumiers qui préparent déjà les croquis des costumes de la saison 2". Alors, hâte de regarder la saison 2 de Mask Singer ?