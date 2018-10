Camille Combal dans Danse Avec les Stars, le Top 5 qu'il ne fallait pas manquer (VIDEO)

Samedi soir était un grand soir pour Camille Combal ! L'animateur du Virgin Tonic a mis de côté le studio de la radio pour mieux investir le plateau de Danse Avec les Stars : au programme, un prime intense et plein de surprises ! On a notamment pu voir Pamela Anderson ou encore Vincent Moscato faire leur premiers pas de danseurs mais nous, ce qu'on a adoré, c'est le petit Top 5 consacré à Camille. "Quand on est le Roi du Chambrage, on prend le risque de se faire chambrer en retour", annonce TF1. Et on vous le promet, c'est drôle.

Une émission aussi intense que celle-ci, ça se prépare. Et même si Camille est toujours sérieux et rigoureux, on ne chasse pas le naturel aussi facilement : l'humour n'est jamais bien loin ! Et même s'il a été éblouissant (et convaincant) dans son beau costume, nous on l'aime tout autant en jean et au naturel !