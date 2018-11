Camille Combal animera Qui Veut Gagner Des Millions sur TF1, en plus du Carpool Karaoke ! 

Camille Combal ne cesse de surprendre. Après avoir annoncé qu'il serait aux commandes de la version française du célèbre Carpool Karaoke de James Corden, il confirme qu'il présentera, en plus, l'émission iconique Qui Veut Gagner Des Millions ?.

Présenté depuis seize ans par Jean-Pierre Foucault, l'émission connait donc un véritable changement. Eh oui, Camille Combal en sera le présentateur et ce n'est pas pour nous déplaire. Ainsi, on ne doute pas qu'il rendra le jeu plus fun à regarder. A l'occasion d'une émission célébrités, Jean-Pierre Foucault recevra, d'ailleurs, sur le plateau l'animateur du Virgin Tonic. Le légendaire présentateur aurait lui même proposé Camille pour reprendre les rênes de l'émission, une fois qu'il aura "lever le pied". Le défi sera de taille mais on ne doute pas que Camille Combal saura le relever !

"Les gens ont envie de retrouver ce jeu car c'est une référence à la télévision. C'est impossible de refuser un cadeau pareil! Je l'animerai à ma façon: naturellement."

Merci @Foucault_JP de m’avoir choisi ????????

Suis tellement heureux!

J’ai beaucoup de chance de succéder à qq’un d’aussi brillant et bienveillant.

J’utiliserai le « coup de fil à un ami » pour des conseils Jean-Pierre!

Je vais animer QVGDM!!!! ???? C’est ouf!!!! ???????????? https://t.co/kdOLCppy08

— Camille Combal (@CamilleCombal) 7 novembre 2018

Depuis son arrivée sur la chaîne, cet été, en co-animant -aux côtés de Karine Ferri, la neuvième saison de Danse Avec Les Stars, la chance ne cesse de faire du gringue à Camille Combal. Force est d'admettre qu'on hâte de le retrouver dans le Carpool mais aussi sur le baskets de Jean-Pierre Foucault.