Camille Combal sera notre James Corden pour la version française du Carpool Karaoke ! 

Le groupe TF1 vient d'annoncer que l'émission anglaise Carpool Karaoke présenté par l'excellent et drôlissime James Corden serait bel et bien adapté en France. Ayant fait l'acquisition des droits auprès de CBS, cette version frenchy sera porté à l'écran par l'animateur vedette de Danse Avec Les Stars, Camille Combal. Le speech est simple, accueillir des artistes dans une voiture, la conduite et chanter à tue-tête -bien ou mal, on s'en fiche, tout en menant une courte interview.

L'animateur radio du Virgin Tonic a donc été choisi pour mener la barque dans l'hexagone. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Eh oui, on connait le sens de l'humour de Camille Combal et sa sociabilité. Les auditeurs, les téléspectateurs et les stars l'adorent ! Le Carppool Karaoke connait un véritable succès outre-Manche et outre-Atlantique et on espère qu'il en sera de même en France.

Une voiture

Un bon chanteur

Et un moyen chanteur (moi)

Oui le Carpool Karaoké arrive en France! ???????? ????????

Suis trop heureux!!!

Soon... (c’est de l’anglais) https://t.co/GgPMNCm37q

— Camille Combal (@CamilleCombal) 5 novembre 2018

C'est une bonne nouvelle que Camille Combal à souhaité partager avec vous via son compte Twitter et on a hâte de découvrir l'animateur dans l'exercice !