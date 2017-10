Camila Cabello et les Fifth Harmony seront  réunies dans un même concert ! 

L'affiche du iHeartRadio Jingle Ball 2017 s'annonce plus explosive que jamais. Le traditionnel concert itinérant de Noël organisé par la webradio se déplacera dans 12 villes des Etats-Unis. Au delà de son line up exceptionnel ce qui retient l'attention, c'est que l'événement devrait signer les retrouvailles de Camila Cabello avec son ancien groupe, les Fifth Harmony. Pas vraiment au beau fixe jusqu'ici, les relations entre l'artiste et leur girlband pourraient peut être se réchauffer à l'occasion de ces concerts communs. Par trois fois Camila, Dinah, Lauren, Ally et Normani seront à l'affiche du iHeartRadio Jingle Ball.

Outre les Fifth Harmony et Camila Cabello, l'affiche du iHeartRadio Jingle Ball fait très envie. On retrouvera ainsi Taylor Swift, Ed Sheeran, Sam Smith, The Chainsmokers, Liam Payne, Niall Horan, Charlie Puth, Kesha, Julia Michaels, Halsey, Logic, Fall Out Boy, Zedd, Why Don't We et Nick Jonas. Rendez-vous à partir du 28 novembre pour le premier concert du iHeartRadio Jingle Ball. Les retrouvailles en coulisses de Camila Cabello et des Fifth Harmony auront lieu le 10 décembre prochain. Préparez les popcorn car on est pas à l'abri qu'elles se balancent quelques piques à mots couverts...