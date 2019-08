Camila Cabello victime de bodyshaming, elle répond (de la meilleure des façons)

Alors que son actualité est au plus haut (Camila Cabello est au sommet des charts avec Senorita ft. Shawn Mendes mais aussi sur le nouvel opus d'Ed Sheeran), certains ont décidé que visiblement, il fallait venir assombrir le paysage. Tenez-vous bien, la toile a choisi de s'en prendre non pas à sa musique mais à son physique - un phénomène devenu bien trop courant et ce, que l'on soit connu ou pas. Cette fois, c'est la "cellulite" de la chanteuse qui a été l'objet des critiques. Ni une ni deux, Camila Cabello a répondu via sa story Instagram : « Alors que j'essayais de trouver une photo pour célébrer le deuxième anniversaire de "Havana", mes yeux sont accidentellement tombés sur des commentaires de personnes dénigrant mon physique », a t-elle ainsi expliqué.

« Honnêtement, la première chose que j'ai ressenti est un manque total de confiance en moi, rien qu'à IMAGINER à quoi ces photos devaient ressembler. "Oh non, ma cellulite", "Oh non, je n'ai pas rentré mon ventre". Puis après j'ai réalisé... Evidemment qu'il y a de mauvaises photos, évidemment qu'il y a de mauvais angles, mon corps n'est pas taillé dans la roche, n'est pas tout en muscles, mais la chose la plus triste est que des jeunes filles grandissent dans ce monde retouché et recherchent une perfection qui n'existe pas », poursuit-elle. A juste titre.

Soucieuse de ce que pourraient traverser les jeunes filles les plus jeunes face à cette recherche constante de perfection, Camila Cabello ne s'arrête pas là : « J'écris ceci pour les filles comme ma petite soeur qui grandissent avec les réseaux sociaux. Elles voient constamment des photos photoshoppées et retouchées, et pensent que c'est la réalité. Et le regard de tout le monde s'est habitué à voir une peau lissée, et on pense tout à coup que c'est la norme. Ça ne l'est pas. C'est faux. Et l'irréel est en train de devenir la nouvelle réalité ».

Camila Cabello via sa story.

Une belle leçon à retenir.