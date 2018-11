Camila Cabello triomphe aux MTV EMA Awards 2018, le palmarès de la soirée

Hier soir se déroulaient les MTV EMA Awards 2018 à Bilbao (en Espagne). Au programme, quelques récompenses mais surtout des performances. Camilla Cabello, Dua Lipa ou encore encore Halsey et Panic! At the Disco ont fait le déplacement. Mais alors, quels sont les artistes qui sont ressortis vainqueurs ? Tout de suite, le palmarès !

Meilleur Artiste Français - BigFlo & Oli

Meilleure Chanson - Camilla Cabello (Havana)

Meilleur Artiste Pop - Dua Lipa

Meilleur Concert - Shawn Mendes

Meilleur Artiste Electro - Marshmello

Meilleur Artiste - Camilla Cabello

Meilleur Artiste Rock - 5 SOS of Summer

Meilleur Artiste Hip Hop - Nicki Minaj

Meilleur Artiste Alternatif - Panic! at the Disco

Meilleure World Stage - Alessia Cara

Meilleur Clip - Camilla Cabello (Havana)

Grande vainqueur de la soirée, Camilla Cabello est repartie avec trois récompenses - dont celle de Meilleur Artiste. Notez que Panic! at the Disco, qui explose tous les records avec son dernier opus (Pray for the Wicked) a été sacré Meilleur Artiste Alternatif. Enfin, en france, c'est Bigflo & Oli qui ont remporté le trophée - face à Louane ou encore OrelSan et Vianney.