Camila Cabello tease des nouveautés à venir sur son compte Twitter ! 

Camila Cabello est au sommet et ne cesse de faire parler d'elle. Sa carrière solo est un véritable succès et l'interprète de Never Be The Same compte bien continuer sur cette voie. Celle qui est devenu la première femme de l'histoire à atteindre le milliard de streams sur Spotify avec son titre Havana dévoile un tout nouveau compte Twitter : Camila Access.

Ce compte sera donc le rendez-vous de tous les fans de la chanteuse car ils y trouveront toutes les nouveautés la concernant. Soit, des photos exclusives, des annonces enlèvements et toutes sortes d'informations pour se tenir au courant des dernières news.