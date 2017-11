Camila Cabello, Taylor Swift, Lorde... focus sur les auteurs de tubes pop en 2017

Si vous tombez amoureux d'une chanson c'est d'abord grâce à la voix de l'artiste qui l'interprète. Mais avant de devenir le morceau que vous fredonnez à l'infini, une chanson est d'abord composée d'une mélodie et de mots. Vos chanteurs préférés sont rarement les seuls auteurs de leurs tubes. Même des stars connues pour leur (belle) plume, comme Taylor Swift ou Adele, s'entourent également de songwriters. Max Martin, Greg Kurstin, Steve Mac, Lindy Robbins, Ross Golan mais aussi Sia sont autant de personnalités à qui l'on doit les plus belles chansons de pop mainstream de ces dernières décennies, mais qui sont leurs héritiers ? Qui sont les plumes qui règnent en maître dans les charts du monde entier en 2017 ? Petite revue des troupes avec 5 des meilleurs auteurs du moment.

A-t-on encore besoin de présenter Julia Michaels ? Son premier single, Issues, a été propulsé en 11ème place du Billboard Hot 100 en début d'année. Du haut de ses 24 ans l'américaine est l'une des songwriters les plus respectées de la pop anglo-saxonne de ses dernières années. Justin Bieber, Britney Spears, Fifth Harmony, Demi Lovato, Gwen Stefani, Selena Gomez... En 2017 elle a co-écrit une bonne vingtaine de chansons. Selena Gomez (avec qui elle collabore depuis 2013) Pink, Maroon 5 (dont elle assurera la première partie en 2018), Linkin Park, Ed Sheeran, Zara Larsson, Shakira, Justin Bieber, ont tous bénéficié de sa plume sentimentale cette année. Mais Julia Michaels est aussi dotée d'un joli grain de voix, le succès de Issues et la sortie de son EP Nervous System ont décidé son label à en faire la pop star de demain. Elle devrait donc avoir de moins en moins de temps à consacrer aux autres. Même si on ne serait pas étonné de la voir, à terme, mener une carrière à la Sia, enchaînant les albums à succès en continuant d'écrire les tubes des autres !

A même pas 30 ans, Benny Blanco peut se targuer d'être l'un des producteurs et songwriters les plus talentueux et réclamés de sa génération. Depuis 2011, il collectionne les prix saluant ses talents d'auteurs. Katy Perry, Britney Spears, Kesha, Justin Bieber, Maroon 5, Ariana Grande, Selena Gomez, The Weeknd, Ed Sheeran, Lana Del Rey, Iggy Azalea, Rihanna...ils ont tous chanté les mots de Benny Blanco ! En 2017, l'américain a co-écrit les tubes Castle On The Hill ( Ed Sheeran), Issues (Julia Michaels), Crying In The Club ( Camila Cabello) et le superbe Selfish Love de Jessie Ware. Un homme de l'ombre, digne héritier du suédois Max Martin dont la devise est la suivante " Je ne travaille pas vraiment avec les gens sauf si je les aime vraiment et que je partage une connexion avec eux" expliquait-il à Billboard.

Jack Antonoff est un maestro boulimique. A 33 ans, le compagnon de Lena Dunham a déjà fait partie de quatre groupes, dont FUN et Bleachers. Musicien, chanteur, auteur et producteur, l'américain est le chouchou de Lorde et Taylor Swift. Il a co-écrit la quasi intégralité de Melodrama et 6 chansons sur 15 de Reputation dont Look What You Made Me Do. Le talent d'Antonoff est de pouvoir faire le grand écart entre l'indie de son groupe Bleachers, la pop des Fifth Harmony ou de Pink, tout en écrivant avec l'exigeante St Vincent. La particularité d'Antonoff est qu'il préfère travailler avec des artistes féminines, dans une récente interview à The Independant il déclarait aussi que la grande musique pop "ce sont les chansons qui disent beaucoup, très simplement. C'est le but ultime, dire quelque chose au monde de complexe et profond, mais que tout le monde puisse comprendre tout de suite".

Starrah n'écrit que depuis trois ans mais affiche un imposant pedigree. Britanny Talia Hazzard, son nom à la ville, écrit pour la crème de la scène hip hop et R&B : Drake, Travis Scott, The Weeknd, Nicki Minaj, Rihanna et Jeremih. En 2017, l'américaine de 27 ans a co-écrit quatre des chansons de Funk Wav Bounces Vol 1, le dernier album de Calvin Harris, Swish Swish de Katy Perry, What Lovers Do de Maroon 5 feat SZA et Havana de Camila Cabello, qui trône actuellement à la 2ème place du Billboard Hot 100. Cette année marque aussi la sortie de son premier EP, Diplo X Starrah, où elle dévoile ses talents de rappeuse sous auto tune. "Quand on écrit pour un artiste on a un terrain de jeu pré-défini (...) avec moi en tant qu'artiste, je peux faire tout ce que je veux, cela me donne la liberté de créer ce que je veux" expliquait-elle en avril dernier à Billboard.

Le chanteur et guitariste Andrew Watt fait lui aussi la pluie et le beau temps sur la pop en 2017. Avant cette année, il affichait déjà un joli palmarès avec des chansons écrites pour Theophilius London, Justin Bieber (en compagnie de qui il a souvent joué de la guitare), Cody Simpson, DJ Snake ou Post Malone. Mais c'est cette année qu'il se montre particulièrement prolifique et affiche une jolie ribambelle de tubes. Il a ainsi co-écrit It Ain't me (n°10 du Billboard Hot 100) de Kygo & Selena Gomez, Havana de Camila Cabello qu'on ne présente plus et Wolves de Selena Gomez et Marshmello. (35ème du Billboard Hot 100). On lui doit aussi les très convaincantes Anywhere de Rita Ora, et Lonely Together de Avicii également interprétée par l'anglaise. Andrew Watt a aussi dévoilé ses propres EP, dont la tonalité musicale, très rock, tranche avec ce qu'il écrit et produit pour les autres.