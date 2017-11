Camila Cabello : Son premier album solo est prêt

Au top des charts avec son tube planétaire "Havana", Camila Cabello est bien partie pour réussir sa carrière en solo. Même quand elle faisait encore partie des Fifth Harmony, les fans sentaient bien que la chanteuse âgée de 20 ans avaient d'autres idées en tête. Et le plus important, c'est qu'elle ait réussi à concrétiser son désir de se lancer tout seule ! De retour en studio pour fignoler de nouvelles chansons avec des producteurs, Camila Cabello vient d'annoncer officiellement que son premier album est terminé : "Mon premier album est fini et j'ai plein de papillons dans le ventre". Voilà ce qu'elle a déclaré via son compte Instagram.

my first album is done and the butterflies in my stomach are fully aware

Le sourire aux lèvres, entourée des producteurs Frank Dukes (Kanye West, Drake, Rihanna...) et Louis Bell, Camila Cabello semble griffonner quelque chose qui pourrait ressembler à la tracklist définitive de son premier album solo. On a hâte de pouvoir entendre tous les futurs tubes qu'elle nous prépare ! Après "OMG", "Crying in the Club", "I Have Questions" et "Havana", on lui fait plutôt confiance pour ça... Si aucune date n'a été précisée, on imagine que le premier album de Camila Cabello sera disponible début 2018 et on sait que The Hurting. The Healing. The Loving. n'est plus le titre prévu car elle a changé d'avis. En attendant, revoyez son passage dans le Lab Virgin Radio !