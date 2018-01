Camila Cabello : Son premier album solo est numéro 1

Elle l'a fait ! Avec son premier album, Camila Cabello s'est hissée en tête des charts, devenant ainsi la première femme à réaliser un tel exploit (avec un premier opus) en trois ans. Du moins, selon Billboard. Après son départ soudain des Fifth Harmony, nombreux sont ceux qui l'attendaient au tournant. Il y a d'abord eu Crying in The Club (qui cumule aujourd'hui plus de 230 millions d'écoutes sur Spotify) pour montrer ce dont elle était capable. Ensuite, avec Havana, Camila s'est définitivement fait une place dans le paysage musical - et dans les charts.

MY ALBUM IS NUMBER 1 ON BILLBOARD HOT 200!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? IM CRYING ON THE STREET — camila (@Camila_Cabello) 21 janvier 2018

Avec 119 000 copies (streaming compris) vendues et 65 000 exemplaires en vente pure de son disque écoulés, elle n'a eu aucun mal à s'emparer de la première place aux Etats-Unis. "MON ABUM EST NUMERO UN AU TOP BILLBOARD 200 !!!! JE PLEURE DANS LA RUE ", a tweeté la chanteuse. Comme quoi, tous ses efforts ont fini par payer...!