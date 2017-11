Camila Cabello, Selena Gomez... les vidéos verticales, une nouvelle mode ?

Et si les vidéos verticales étaient l'avenir des clips musicaux ? Une semaine après que Selena Gomez & Marshmello dévoilent une vidéo verticale pour leur titre Wolves, c'est au tour de Camila Cabello de proposer une vidéo verticale pour Havana. Une vidéo radicalement différente du clip officiel, et qui donne l'illusion d'avoir été tournée au téléphone portable et dans laquelle la chanteuse apparaît "au naturel", filmée dans le métro new yorkais. Quant à Selena Gomez c'est à la façon d'une conversation FaceTime que la chanteuse s'est filmée sortant de la douche et dansant partout dans sa maison. Une vidéo au caractère plus intimiste que le premier clip "visualizer", et le clip officiel qui devrait être dévoilé ce dimanche à l'occasion des MTV EMA.

Cette nouvelle tendance des vidéos verticales dans le domaine du clip se justifie par une consommation qui se fait de plus en plus via nos smartphones. Spotify signe par ailleurs de plus en plus de deal avec des artistes pour créer des vidéos verticales disponibles sur sa plateforme de streaming. Les artistes peuvent aussi choisir ce format pour établir une relation de proximité avec leurs fans, qui auront alors l'impression d'ouvrir l'équivalent d'une instastory ou snapstory. La raison ultime de multiplier les clips vidéos, et donc de proposer en second lieu des vidéos verticales, est bien sûr de multiplier les vues qui seront comptabilisées pour le Billboard Hot 100. Difficile d'imaginer que la sortie de la vidéo de Camila Cabello, actuellement 2ème du classement du single américain, soit fortuite. En grappillant de nouvelles vues, la jeune femme augmente ses chances de prendre la tête du Billboard Hot 100 mardi prochain !