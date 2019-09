Camila Cabello se perd dans un cauchemar pour le clip de Liar

Il y a une semaine, Camila Cabello annonçait le début d'une nouvelle ère : Romance. Après le succès incontestable de son premier album (Camila), la jeune artiste nous revient, plus puissante que jamais. Senorita (ft. Shawn Mendes) a tourné sur les ondes tous l'été et visiblement, elle ne semble pas s'arrêter là : Liar et Shameless sont déjà sortis - se faisant une jolie place dans les charts. Si vous ne l'avez pas encore visionné, le clip de Liar est justement disponible et c'est le "le plus drôle" qu'elle n'ait jamais fait - selon ses propres dires.

Pour cette vidéo, Camila Cabello a de nouveau travaillé avec Dave Meyers (qui a déjà collaboré sur Senorita). Hilarant, le clip s'ouvre un repas qui, de toute évidence, semble normal. Mais, les choses dégénèrent vite ! On ne vous spoilera pas, on vous laisse découvrir tout ça !

Camila Cabello entame une nouvelle ère et on a déjà hâte d'en entendre plus.