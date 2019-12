Camila Cabello se confie sur son prochain album Romance

Patience, plus que quelques jours ! Le nouvel album de Camila Cabello (intitulé Romance) sera dans les bacs le 6 décembre prochain. Pour le défendre, la star n'a pas lésiné sur les singles : Senorita (ft. Shawn Mendes) a été numéro un tous l'été tandis que Liar ou encore Living Proof ont fait leur entrée dans les charts quelques semaines plus tard. Et justement, avant la sortie de ce second opus très attendu, la chanteuse s'est emparée des réseaux sociaux pour l'expliquer :

"Avec cet album, l’art était la vie même", a-t-elle écrit sur Instagram. "Et j’étais juste un peintre essayant de peindre le plus proche possible de ce que je voyais. Cet album est tellement proche de moi que je ressens des douleurs dans ma poitrine et des nœuds dans mon estomac en écoutant certaines de ces chansons. Ce fut une chapitre énorme dans ma vie, cet album, ces chansons", a t-elle ainsi confié.

Loin de prendre ses accomplissements et le soutien de ses fans pour acquis, Camila Cabello compte bien s'imposer avec Romance. Verdict le 6 décembre !