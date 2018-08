Camila Cabello : Real Friends, le remix dévoilé 

Tout sourit à Camila Cabello : depuis que la jeune chanteuse s'est émancipée des Fifth Harmony, elle a eu le temps de sortir un premier album (acclamé par le public), de préparer un duo avec Pharrell Williams et même de partir en tournée avec Taylor Swift et Charli XCX. On imagine qu'avec un emploi du temps pareil, elle n'a plus le temps de rien (nous en tout cas, on trouve à peine le temps de X). Mais ça, ce serait mal connaître Camila Cabello qui vient de sortir un remix pour Real Friends. Et cette fois, elle a choisi de travailler avec Swae Lee.

Certains s'en souviennent peut-être, Real Friends était sorti en même temps que Never Be The Same l'an passé. Swea Lee apporte une nouvelle dimension au titre avec son couplet et, reconnaissons-le, les deux voix se mélangent parfaitement. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas l'unique collaboration dévoilée par la chanteuse puisque récemment, on l'a retrouvée avec Bazzi sur Beautiful.