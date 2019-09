Camila Cabello : Regardez sa chorégraphie endiablée sur Major Lazer (VIDEO)

Dernièrement, on ne parle plus que d'elle ! Son couple avec Shawn Mendes fait la une de tous les médias et leur single Señorita est arrivé en tête des écoutes des plateformes de téléchargement cet été ! Résultat, rien n'est trop beau pour la belle Camila Cabello. Visiblement enchantée par sa nouvelle vie, la jeune artiste de 22 ans s'est même laissée aller à une petite chorégraphie très endiablée. Un extrait vidéo publié il y a quelques jours en story sur son compte Instagram. On y voit Camila accompagnée d'une danseuse en train de s'entraîner sur quelques pas de danse.

"En train d'apprendre une choré pour le fun sur Major Lazer, J Balvin et El Alfa !!!!!" précise la star sur sa vidéo. Loin de s'afficher en amateur, Camila Cabello gère carrément la chorégraphie avec des mouvements compliqués effectués parfaitement en rythme avec son acolyte. Et si c'est sur Que Calor que cette dernière a choisi de danser, c'est aussi car le tube fait bouger des milliers de fans à travers le monde. Un tube qui sent bon l'été, une chorégraphie endiablée, voilà un combo idéal auquel on ne s'attendait pas !