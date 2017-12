Camila Cabello fait aussi bien qu'Adele dans les charts au Royaume-Uni 

Si Camila Cabello n'arrive toujours pas à arracher la place de n°1 au Billboard Hot 100 outre-Atlantique, celle-ci étant trustée par le Rockstar de Post Malone et 21 Savage depuis huit semaines, au Royaume-Uni la jeune femme est plus chanceuse. Après que Dua Lipa ait mis fin à la "malédiction" qui s'était abattue sur les artistes féminines, incapable de décrocher la place de n°1 dans les charts depuis Adele et Hello, l'ex chanteuse des Fifth Harmony a elle aussi égalé un record détenue par la chanteuse britannique. Cela fait ainsi cinq semaines qu'elle est n°1 avec Havana, un record pour une artiste féminine depuis Someone Like You en 2011 !

Camila Cabello peut se vanter de faire partie d'une très courte liste d'artistes féminines capables de squatter la place de n°1 pendant au moins cinq semaines consécutives au Royaume-Uni. A ses côtés on trouve ainsi Celine Dion, Doris Day, Duffy, Freda Payne, Katy Perry, Kylie Minogue, Leona Lewis, Rihanna et Whitney Houston. L'artiste est talonnée par Rita Ora et son nouveau single, Anywhere, mais elle devrait cependant être détrônée dans les jours à venir par le duo Ed Sheeran & Beyoncé sur Perfect très plébiscité outre-Manche !