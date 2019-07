Camila Cabello traquée dans clip de Find U Again ft. Mark Ronson

C'était de loin LE clip attendu cette semaine : Camila Cabello et Mark Ronson se sont retrouvés dans la vidéo de Find U Again (réalisée par Bradley & Pablo). Avis à tous les amateurs de vieux films à suspense en noir et blanc, vous allez être servis ! L'on y retrouve Camila Cabello (teinte en blond platine pour l'occasion) en proie traquée par une armée de tueurs à gages. Sympa.

Si The Duke est la première à recevoir l'offre, c'est le chasseur de prime interprété par Mark Ronson qui retrouve la cible avant les autres... "Il ne sait pas encore qu'il tombera amoureux", précise la narration. Il ne faudra pas longtemps pour que les tueurs débarquent dans le club où Cabello joue Find U Again, accompagnée de deux danseurs... s'en suit un chaos facile à imaginer ! Mais, pas de spoilers.

Après Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson frappe fort avec une collaboration qui devrait occuper les charts cet été tandis que Camila Cabello continue de marquer les esprits : après Senorita, c'est Find U Again qui va vous rester en tête !