Camila Cabello raconte comment elle est tombée amoureuse de Shawn Mendes

A moins d'avoir vécu dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté du duo Shawn Mendes/ Camila Cabello. Pour rappel, les deux artistes ont collaboré sur deux titres : une première fois en 2015 sur I Know What You Did Last Summer et plus récemment, sur Senorita. Depuis, c'est l'amour fou (on se souvient du baiser échangé sur scène). Mais alors, comment l'idylle a t-elle démarré ? Bonne nouvelle pour les curieux, Camila Cabello s'est confiée au magazine Rolling Stone.

"A l'époque de 'I Know What You Did Last Summer', je me suis vraiment attachée à lui comme plus qu'une amie ne le devrait. Je pense que lui aussi mais on était très jeunes. Il était sous pression à cause de sa carrière. Je crois qu'on ne savait simplement pas quoi faire de nos sentiments. C'était bizarre, on s'appréciait beaucoup mais on était pas ensemble. C'était juste étrange. L'énergie était là dès le début mais après cette chanson, on a pas passé beaucoup de temps ensemble. Nos chemins ne se sont pas recroisés de cette façon, romantiquement, avant qu'on ne recommence à traîner et à écrire ensemble. Pour moi, tout est remonté à la surface."

Depuis, le couple file le parfait amour. Professionnellement, Camila Cabello s'apprête à dévoiler son prochain album tandis que Shawn Mendes a collaboré avec Taylor Swift sur le remix de Lover.