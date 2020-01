Camila Cabello pose avec ses parents pour un projet "très spécial" (PHOTO)

C'est un projet très secret que semble préparer Camila Cabello ces derniers jours. Et à en croire son compte Instagram, sur lequel elle vient de publier un cliché d'elle et de ses parents sur un plateau de tournage, le fameux projet inclura visiblement des membres de sa famille. Si on ne sait pas, pour l'instant, de quoi il va s'agir, la chanteuse a tout de même ajouté une mystérieuse légende à son cliché : "Sur le plateau de quelque chose d'assez spécial que je vais bientôt vous montrer avec ces deux légendes". Un teaser efficace puisque l'interprète de Señorita a récolté pas moins de 1,2 millions de likes sur sa publication.

Après la sortie de son album Romance le 6 décembre dernier, la révélation de l'année 2018 compte bien marquer les esprits et continuer son histoire dans la cour des grands. Très proche de son père Alejandro et de sa mère Sinuhe, Camila Cabello les a donc inclus dans l'un de ses projets. Quant à savoir s'il s'agit du tournage d'un clip, d'une émission ou même d'un film, la chanteuse a promis de tenir ses fans au courant très rapidement... On à hâte !