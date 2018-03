Camila Cabello : Never Be The Same en live chez Ellen Degeneres (VIDEO) 

Tout sourit à la jeune chanteuse ! Camila Cabello a sorti son premier album solo en janvier dernier et dire que c'est un succès serait un euphémisme. Avec Havana et Never Be The Same, elle s'est littérelement propulsée au sommet des charts - devenant numéro un aux Etats-Unis. Alors que le clip de Never Be The Same est sorti la semaine dernière, elle est allée présenter le titre chez Ellen Degeneres. Et évidemment, on a la vidéo qui va avec.

Après une performance remarquée lors des iHeart Radio Music Awards, elle était donc sur le plateau de l'une des émissions les plus regardées des Etats-Unis. Camila Cabello a -forcément- soigné son passage - de sa tenue aux lumières, tout était calibré. Mention spéciale pour la guitare. Bientôt, elle sera sera sur la scène de la salle Pleyel (à Paris) pour un concert exceptionnel. Et ce live est un excellent moyen de patienter jusqu'à juin !