Camila Cabello ouvre les Grammy Awards 2019 avec Havana (VIDEO)

Quelle cérémonie ! Dimanche soir, Alicia Keys présentait les Grammy Awards - LA soirée de l'année aux Etats-Unis. Et pendant la cérémonie, on en a pris plein les yeux (et les oreilles) : Alicia Keys qui joue sur deux pianos en même temps, Lady Gaga qui livre une prestation magistrale pour Shallow, les Red Hot en duo avec Post Malone... bref, que de beaux moments. Et justement, en parlant de beaux moments, difficile de ne pas évoquer l'ouverture de la soirée - par Camila Cabello, s'il vous plait. Si vous l'avez manquée, voici la vidéo !

Pour l'occasion, c'est tout un décor made in Havana qui a été créé. Camila Cabello a fait le show avec Ricky Martin en personne - s'il vous plaît. Performance colorée et pleine d'énergie, Camila Cabello (qui était nommée) avait tout bon. On ne sait pas vous mais non, on est déjà nostalgiques... vivement l'année prochaine !