Camila Cabello, Niall Horan, Mika... les sorties musique de la semaine !

Chaque semaine, VirginRadio.fr partage avec vous les nouveautés à ne surtout pas manquer. On commence avec Camila Cabello : de retour avec une nouvelle ère, l'interprète de Havana a livré une performance parfaite de Someone You Loved dans le Live Lounge de BBC Radio One. Avant la sortie de son nouvel album, elle nous invite à découvrir les facettes les plus sombres de la romance avec Cry For Me.

Camila Cabello - Cry For Me

Niall Horan - Nice To Meet Ya

De son côté, Niall Horan ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec Nice To Meet Ya : plus électrique, plus brut et plus direct que ce qu'il a pu nous offrir par le passé, ce nouveau single annonce une suite bien prometteuse !

Therapie Taxi - Egotrip

Lost Frequencies - Beat of my heart

Ensuite, Therapie Taxi nous revient avec Egotrip tandis que Lost Frequencies dévoile Beat of My Heart.

Mika - Ready To Call This Love

Enfin, difficile de passer à côté du nouvel album de Mika : My Name Is Michael Holbrook est disponible et il est à découvrir !