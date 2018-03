Camila Cabello, Niall Horan... les clips de la semaine !

Cette semaine, vos artistes favoris n'ont absolument pas chômé ! Du côté des clips, il nous aura été difficile de passer à côté de Never Be The Same, le dernier single de Camila Cabello. La jeune chanteuse continue son ascension et visiblement, plus rien ne l'arrête. Aussi, Niall Horan (qui se prépare activement pour sa tournée) a dévoilé la vidéo de On The Loose - morceau qui succède à Too Much To Ask.

On reste en Angleterre avec la formation Years & Years qui, pas plus tard que le 8 mars dernier a sorti le clip de Sanctify. Bien qu'il n'y ait pas encore de clip, il nous aut bien revenir sur La même, featuring inattendu entre Maître Gims et Vianney. Et pour finir sur une touche rock, on vous invite à découvrir Pink Lemonade, le dernier James Bay

A la semaine prochain pour de nouveaux clips !