Camila Cabello : Never Be The Same Tour, la tournée a commencé ! (VIDEO)

Camila Cabello a sorti son tout premier opus en janvier dernier et dire qu'il a été applaudi serait un euphémisme : la jeune chanteuse s'est hissée dans les charts, au point de devenir numéro 1 aux Etats-Unis. Cet album (composé de hits comme Never Be The Same, qui prête son nom à la tournée), elle compte le défendre sur scène. Et justement, sa série de concerts vient tout juste de débuter au Canada. Et pour les plus curieux, voici un premier aperçu :

????| Camila performing Scar Tissue (via jozzedd’s Instagram Story) #NeverBeTheSameTourVancouver pic.twitter.com/i3aFRqumzW — Camila Tour Alert (@CamilaTourAlert) 10 avril 2018

Au programme donc, Scar Tissue ainsi qu'un nouveau titre, Sangria Wine. Et d'ailleurs, ce dernier devrait ravir ceux qui sont tombés amoureux de Camila Cabello grâce à Havana : Sangria Wine est un peu dans la même veine et devrait donc rencontrer le même succès. Le Never be The Same Tour est officiellement lancé et en France, il nous faudra patienter : Camila Cabello sera de passage à la salle Pleyel en juin prochain.