Camila Cabello, MGMT, Selena Gomez... les albums les plus attendus de 2018 

Bonne année chers lecteurs de VirginRadio.fr ! Vous vous réveillez en 2018, il est donc grand temps de faire le point sur tous les beaux albums qui vous attendent pendant les douze prochains moins. Entre ceux qui ont déjà une date de sortie, ceux dont on est certain qu'ils sortiront cette année mais aussi ceux dont on espère très très forts qu'ils sortiront en 2018, il y a foule. Au programme : le meilleur du gratin pop-rock-électro que vous avez l'habitude d'écouter sur Virgin Radio !

Après une année 2017 riche en moments forts, du lancement en solo de sa carrière à sa place de n°2 au Billboard Hot 100 avec Havana, Camila Cabello lancera les hostilités côté pop dès le début de l'année.

Porté par le succès phénoménal du single Attention (n°5 au Billboard Hot 100), Charlie Puth dévoilera son deuxième album en janvier et devrait enregistré de belles ventes aux Etats-Unis ainsi que confirmer les espoirs placés en lui !

Près de 5 ans après Right Through, Right Words, Right Actions, les Franz Ferdinand sont de retour avec un cinquième album studio. Le seul et premier extrait de l'album annonce un opus plus électro et dansant que jamais !

Quatre ans après le joli succès de My Name Is, Cécile Cassel est de retour avec son projet musical, Hollysiz. Toujours plus pop, toujours plus la rock, la chanteuse n'a rien perdu de sa pêche !

Ils auront fait patienter leurs fans pendant 5 ans, teaser leur quatrième album pendant près de 3 ans mais cette fois ci c'est promis, c’est juré : les MGMT seront de retour dans les bacs en 2018. Les deux premiers titres dévoilés, Little Dark Age et When You Die, annonce un opus toujours plus psyché mais aussi dark pop !

Au rayon pop star, sauf si Beyoncé venait à balancer un album surprise (juste avant Coachella de préférence), l'année devrait être assez calme en l'absence de Taylor Swift, Katy Perry et Lady Gaga qui seront en pleine tournée pour promouvoir leurs derniers albums. En revanche, Selena Gomez sera bien au rendez-vous avec son troisième album solo sur lequel elle travaille d'arrache pied depuis plusieurs semaines. D'après Pharrell Williams, on peut également se préparer à ce qu'Ariana Grande et Justin Timberlake viennent se rappeler à notre bon souvenir en 2018. Zayn devrait également faire son grand retour, le chanteur a confié être en train de travailler sur le successeur de Mind of Mine.

Parmi les groupes dont on attend plus que jamais le retour en 2018, on sait que l'on pourra compter sur les Arctic Monkeys, qui ont commencé a enregistré leur sixième album en septembre dernier après un court hiatus. Les musers peuvent aussi se réjouir car leur trio préféré dévoilera son huitième album dans le courant de l'année 2018, le premier single Dig Down, sorti en mai dernier, a d'ailleurs été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Les Vampire Weekend, sans Rostam Batmanglij, ont eux aussi assuré qu'ils seraient de retour en 2018. Après bientôt cinq ans d'absence, il est vraiment temps de donner un petit frère à Modern Vampires of the City.

Fall Out Boy - Mania (19/01), Awolnation - Here Come The Runts (02/02), Calum Scott - Only Human (09/03), Fickle Friends - You Are Someone Else (16/03), Eddy de Pretto (printemps 2018) & The 1975, Alice Merton, Alma, Bastille, Charli XCX, Cœur de Pirate, David Guetta, Lily Allen, Major Lazer, Ofenbach, Snakehips