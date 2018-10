Camila Cabello mélancolique dans le clip Consequences...

Hier, on vous parlait de Consequence, le nouveau morceau de Camila Cabello et du clip vidéo à venir... Eh bien, c'est tombé ! L'interprète de Havana vient tout juste de la dévoiler et ce dernier est très mélancolique. Une petite balade nocturne pour idéaliser les souvenirs d'une relation passée - ou ressasser, on ne sait pas trop encore et une ambiance automnale. Pour accentuer la nostalgie, c'est ce qu'à choisi Camila Cabello pour illustrer son single Consequences. Et quelle beauté ! Produit par Emile Haynie, connu pour avoir travaillé avec Lana Del Rey, le morceau est élégant et orchestral. Au côté de Cole Sprouse, la chanteuse se dévoile et offre une fresque romantique et sentimentale qu'on se lasse pas de regarder. On valide complètement, en somme. On vous laisse bien évidement vous faire votre propre idée. Le clip est à découvrir d'urgence, ci- dessous.