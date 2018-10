Camila Cabello, LP, DJ Snake... les vidéos musique de la semaine !

Cette semaine, quelques clips immanquables sont sortis. D'abord, on commence avec Taki Taki, clip aux airs de Blockuster, signé DJ Snake. Le DJ que les Etats-Unis nous envient a livré une vidéo que personne ne risque d'oublier. On poursuit avec Camila Cabello qui, pour son nouveau single Consequences, nous a offert un clip nostalgique. Là encore, on vous conseille de le voir.

Aussi, LP a livré un clip poignant pour Recovery. La chanteuse a la voix si particulière nous plonge dans son initimité et c'est de loin le clip le plus touchant que vous verrez. Enfin, on termine par la performance incroyable de Taylor Swift aux American Music Awards 2018. La chanteuse (qui a remporté 4 trophées) a ouvert la cérémonue avec une performance percutante : au programme, I Did Something Bad.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos !