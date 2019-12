Camila Cabello, Liam Payne, Therapie Taxi... Découvrez les sorties albums cette semaine !

Cette semaine aura été une semaine chargée en terme de sorties musicales. Il faut dire qu'à quelques semaines des fêtes de Noël, les artistes en profitent pour délivrer leurs nouveautés. Une période propice à l'achat et aux cadeaux. Parmi les albums très attendus, on notera bien sûr Camila Cabello avec Romance mais aussi l'ancien membre des One Direction, Liam Payne avec LP1. Plus national mais tout aussi populaire, le groupe Therapie Taxi fait son grand retour avec l'opus Cadavre Exquis. Enfin, on oublie pas l'album World War Joy de The Chainsmokers. Voici certains de leurs titres phares.

