Camila Cabello continue de défendre fièrement son premier album. Sorti au début de l'année 2018, l'opus intitulé Camila a provoqué un véritable raz-de-marée dans les charts, raflant la première place du top Billboard. Après le clip de Havana (inspiré des mythique telenovelas), la voici de retour mais cette fois, dans un tout autre registre. Never Be The Same se place sous le signe de la sensualité et venant de la chanteuse, on n'en attendait pas moins.

Quand on ne la voit pas sur des images d'archives (enfin, des images qui, techniquement, seraient tournées par celui qui a inspiré le titre), on la retrouve plus sensuelle que jamais. Esthétiquement, le clip est une réussite - de quoi ravir les fans de la chanteuse. Et du côté des internautes justement, on est ravi : "Cette chanson me touche vraiment", peut-on lire. "Le message qui se cache derrière, sa voix phénoménale..."

Cette voix, vous pourrez d'ailleurs l'entendre en live lors du concert parisien de Camila Cabello : rendez-vous en juin prochain à la Salle Pleyel !