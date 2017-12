Camila Cabello : La tracklist de son premier album dévoilée

Difficile de l'arrêter. Depuis son départ des Fifth Harmony, Camila Cabello poursuit sa carrière solo. Avec des morceaux comme Crying in the Club ou encore Havana, la jeune femme s'est clairement imposée dans le paysage pop international. Alors évidemment, son premier essai est attendu - autant par les fans que par les professionnels du milieu. Il faudra patienter encore quelques semaines avant de pouvoir découvrir ce premier opus mais pour rendre l'attente plus supportable, l'interprète de Never Be The Same a publié la tracklist de son premier album éponyme.

On sait d'ores et déjà que des morceaux très connus du public seront à retrouver : Never Be The Same ouvrira le bal, par exemple. Aussi, le cultissime Havana sera également présent - tout comme Real Friends. En ce qui concerne les nouveautés, on liste de morceaux comme Inside Out, Consequences ou encore All These Years. Camila Cabello a t-elle fait le bon choix en décidant de quitter les Fifth Harmony ? A voir le succès de ses premiers singles, on ne peut que le penser. Mais reste à savoir si l'album connaîtra la même sort. Verdict le 12 janvier prochain !