Vendredi 19 mai, Camila Cabello lançait sa carrière solo en dévoilant son premier single Crying in the Club, un titre mélancolique particulièrement réussi. A peine le temps de l'avoir écouté en boucle ce week-end que la jeune chanteuse nous présente le deuxième titre de son premier album intitulé I Have Questions. Un titre musicalement épuré, emmené principalement par le son d'un violoncelle et qui fait la part belle à la voix de la chanteuse. Son premier album The Hurting. The Healing. The Loving s'organisant autour des différentes étapes d'une rupture amoureuse (la douleur, la guérison, l'amour), il semblerait que I Have Questions soit la suite logique de Crying in the Club.

Pour sa carrière en solo, l'ex membre de Fifth Harmony a décidé de mettre les petits plats dans les grands en s'entourant de cautions musicales de qualité. Ainsi après une première collaboration avec le DJ norvégien Cashmere Cat, la jeune chanteuse a fait appel à Sia ainsi qu'à Diplo, une des talentueuses moitiés de Major Lazer. Distillant avec parcimonie les informations sur son futur album - la date de sortie n'a toujours pas été dévoilée - Camila Cabello a joué la carte du teasing avec brio en révélant un premier extrait de I Have Questions dans le clip même de Crying in the Club. Un joli premier coup d'essai pour la jeune femme...