Camila Cabello : Havana recréée avec des instruments pour enfant chez Jimmy Fallon

Parmi les segments les plus célèbres du Tonight Show de Jimmy Fallon, la séquence musicale où l'animateur recréé avec The Roots (le groupe fait office d'orchestre officiel de l'émission) et un invité un tube du moment se révèle toujours épique. Après Mariah Carey et All i Want For Christmas, Ed Sheeran et Shape of You, Adele et Hello ou encore Metallica et Enter Sandman, c’est au tour de Camila Cabello de se prêter à l'exercice. C'est avec son tube Havana, actuellement n°2 du Billboard Hot 100, qu'elle s'est installée au milieu des maracas et des xylophones pour une séquence toujours aussi amusante !

Camila Cabello squatte les plateaux de télévision américains depuis quelques semaines. Avec la sortie début janvier de son premier album solo, le joli Camila, la chanteuse a beaucoup à raconter. Si elle n'est pas toute nouvelle dans le cirque de la pop, après cinq années passées aux côtés des Fifth Harmony, la chanteuse de 20 ans n'avait jamais été autant exposée que depuis qu'elle s'est lancée dans une carrière en solo. Si elle finissait en plus par décrocher la prestigieuse place de n°1 au Billboard Hot 100, Camila Cabello devrait entrer dans la légende...