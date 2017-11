Camila Cabello délivre la meilleure performance des MTV EMA 2017 avec Havana 

Si on devait donner un prix de la meilleure performance délivrée lors des MTV EMA 2017 c'est Camila Cabello qui le remporterait et haut la main. La jeune femme est passée très tôt dans le courant de la soirée et pourtant à la fin si on ne devait ne retenir qu'une seule performance c'est bien la sienne ! La chanteuse a interprété son tube Havana, actuellement n°2 du Billboard Hot 100, assorti d'une chorégraphie inédite totalement époustouflante. L'artiste a prouvé qu'elle était aussi bonne danseuse que chanteuse. On vous laisse découvrir ci-dessous un extrait de cette performance pour vous faire votre propre idée !

Belle soirée pour Camila Cabello, qui en plus d'avoir offert une performance parfaite sur Havana, est aussi repartie avec le prix de la meilleure artiste pop. Un prix impressionnant pour une artiste qui n'a même pas encore sorti son premier album solo. Belle preuve que l'américaine peut compter sur une fanbase solide qui devrait réserver un accueil sans réserve à son album à paraître, The Hurting. The Healing. The Loving, et permettre à Havana de se glisser à la place très convoitée de n°1 du Billboard Hot 100 !